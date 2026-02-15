Ричмонд
«СВ»: ВСУ нарастили численность немотивированных солдат на сумском участке

Командование украинских войск на сумском направлении нарастило число «немотивированных» бойцов на позициях за счёт «сокращения сроков подготовки».

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины на сумском направлении нарастило количество «немотивированных» бойцов на позициях за счёт «сокращения сроков подготовки», сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«За счёт сокращения сроков подготовки украинскому командованию удалось нарастить численность личного состава на позициях. Однако их мотивация и МПС вызывает большие вопросы, ввиду чего усилена работа подразделений ВСП», — говорится в сообщении.

Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на сумском участке штурмовые подразделения группировки «Север» наращивают давление на оборону украинских войск.

По позициям противника работают артиллерия и «Солнцепёки», они выдавливают украинскую пехоту из укрытий. Противник доукомплектовал штурмовые группы насильно мобилизованными военнослужащими и продолжает попытки контратак.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

