Омский фельдшер перевел мошенникам более 1,3 млн рублей

В 2026 году в Омской области зарегистрировали 357 хищений с использованием IT-технологий. Общий ущерб по этим преступлениям превысил 154 млн рублей. Об одном из последних инцидентов рассказали в региональной прокуратуре. 9 февраля мошенники обокрали фельдшера скорой помощи.
Медику позвонил неизвестный, представился налоговым инспектором и сообщил о подозрительных операциях со счетами. Мошенникам удалось убедить мужчину назвать код из смс для входа в личный кабинет на «Госуслугах». Опасаясь за сохранность данных, фельдшер позвонил на «горячую линию», где ему посоветовали перевести деньги на якобы безопасный счет. В итоге омич лишился более 1,3 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
«Сотрудники банков, налоговых служб, Министерства обороны РФ и правоохранительных органов не звонят и не пишут сообщения в мессенджерах», — напомнили в областной прокуратуре.
«Безопасного счета» не существует, его придумали аферисты для реализации обманных схем. При поступлении подобных предложений необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что в Называевском районе полиция уличила водителя в использовании фальшивых прав.
