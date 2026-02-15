Омский фельдшер перевел мошенникам более 1,3 млн рублей

Медику позвонил неизвестный, представился налоговым инспектором и сообщил о подозрительных операциях со счетами. Мошенникам удалось убедить мужчину назвать код из смс для входа в личный кабинет на «Госуслугах». Опасаясь за сохранность данных, фельдшер позвонил на «горячую линию», где ему посоветовали перевести деньги на якобы безопасный счет. В итоге омич лишился более 1,3 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.