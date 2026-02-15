Ричмонд
В Германии преступники ограбили банк и скрылись незамеченными

В городе Штур (федеральная земля Нижняя Саксония) произошло дерзкое ограбление банка. Как сообщает Bild, трое неизвестных проникли в филиал Volksbank через световую шахту и вскрыли хранилище. Преступники были одеты в синюю спецодежду.

О проникновении стало известно только после того, как несколько сотрудников пожаловались на плохое самочувствие — выяснилось, что грабители распылили в подвале неизвестное вещество. К этому моменту злоумышленники уже скрылись. По данным полиции, вскрыты 14 банковских ячеек. Сумма ущерба пока не установлена. Ведётся расследование.

Это не единственное громкое ограбление банка в Германии за последнее время. В конце декабря в Гельзенкирхене преступники провернули дерзкую операцию: они просверлили огромное отверстие в стене отделения банка со стороны парковки и проникли в хранилище. Стоимость похищенного тогда превысила 100 миллионов евро.

