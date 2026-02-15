Ричмонд
Песков заявил, что Путин популярен в России «от мала до велика»

В Кремле объяснили продажи товаров с изображением Путина проявлением любви россиян.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин популярен в стране во всех возрастных категориях, буквально от мала до велика. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говоря о хороших продажах различных товаров с изображением главы государства, Песков отметил, что это одно из выражений любви россиян к президенту.

«Он популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что российский лидер пользуется доверием граждан самого разного возраста.

Напомним, согласно последнему опросу ВЦИОМ, Путину доверяют 78,5% россиян. Его деятельность на посту главы государства одобряют 74,8% граждан.

