Песков заявил, что Путин популярен в России «от мала до велика»

Президент России Владимир Путин популярен в стране во всех возрастных категориях, буквально от мала до велика. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Говоря о хороших продажах различных товаров с изображением главы государства, Песков отметил, что это одно из выражений любви россиян к президенту.
«Он популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что российский лидер пользуется доверием граждан самого разного возраста.
Напомним, согласно последнему опросу ВЦИОМ, Путину доверяют 78,5% россиян. Его деятельность на посту главы государства одобряют 74,8% граждан.