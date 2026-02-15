ВС РФ могут перехватывать изображение с очков операторов БПЛА ВСУ

Подразделения радиоэлектронной борьбы войсковой группировки «Север», действующие в курском приграничье, применяют ряд средств РЭБ, позволяющих перехватывать видеосигнал с FPV-очков операторов беспилотников ВСУ. Это дает возможность установить высоту полета БПЛА и подобрать оптимальную частоту для создания помех, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что военнослужащие батальона РЭБ 11-го армейского корпуса размещены по всем направлениям вероятного появления вражеских FPV-дронов. Дежурство мобильных групп и расчетов на оборудованных позициях осуществляется в круглосуточном режиме. В работе применяются современные комплексы подавления и разведки, обеспечивающие оперативное определение направления, дальности и типа воздушной угрозы.
Отдельные системы, как уточнили в министерстве, способны воспроизводить изображение с очков оператора FPV-дрона ВСУ, что позволяет установить его точное положение в воздухе, выбрать оптимальную частоту помех и осуществлять объективный контроль за падением беспилотника.
Военнослужащие батальона РЭБ несут круглосуточное дежурство на маршрутах возможного пролета FPV-дронов противника в районе сосредоточения 11-го армейского корпуса, а также вблизи объектов гражданской инфраструктуры.
По данным Минобороны РФ, одна из мобильных групп подавления недавно выдвинулась на позицию и выполнила задачи по радиоэлектронному воздействию на беспилотники противника. С использованием комплекса РЭБ военнослужащие выявили дроны и впоследствии подавили их. В результате были выведены из строя средства воздушной разведки ВСУ.
Ранее сообщалось, что Россия превратилась в империю дронов благодаря росту производства БПЛА.