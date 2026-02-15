Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ могут перехватывать изображение с очков операторов БПЛА ВСУ

Подразделения радиоэлектронной борьбы войсковой группировки «Север», действующие в курском приграничье, применяют ряд средств РЭБ, позволяющих перехватывать видеосигнал с FPV-очков операторов беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения радиоэлектронной борьбы войсковой группировки «Север», действующие в курском приграничье, применяют ряд средств РЭБ, позволяющих перехватывать видеосигнал с FPV-очков операторов беспилотников ВСУ. Это дает возможность установить высоту полета БПЛА и подобрать оптимальную частоту для создания помех, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащие батальона РЭБ 11-го армейского корпуса размещены по всем направлениям вероятного появления вражеских FPV-дронов. Дежурство мобильных групп и расчетов на оборудованных позициях осуществляется в круглосуточном режиме. В работе применяются современные комплексы подавления и разведки, обеспечивающие оперативное определение направления, дальности и типа воздушной угрозы.

Отдельные системы, как уточнили в министерстве, способны воспроизводить изображение с очков оператора FPV-дрона ВСУ, что позволяет установить его точное положение в воздухе, выбрать оптимальную частоту помех и осуществлять объективный контроль за падением беспилотника.

Военнослужащие батальона РЭБ несут круглосуточное дежурство на маршрутах возможного пролета FPV-дронов противника в районе сосредоточения 11-го армейского корпуса, а также вблизи объектов гражданской инфраструктуры.

По данным Минобороны РФ, одна из мобильных групп подавления недавно выдвинулась на позицию и выполнила задачи по радиоэлектронному воздействию на беспилотники противника. С использованием комплекса РЭБ военнослужащие выявили дроны и впоследствии подавили их. В результате были выведены из строя средства воздушной разведки ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия превратилась в империю дронов благодаря росту производства БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше