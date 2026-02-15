Ричмонд
В феврале мобильная поликлиника приедет в западные районы края

С 16 по 27 февраля жители западных муниципальных округов Красноярского края смогут пройти обследования и консультации прямо на месте — в выездном комплексе «Мобильная поликлиника».

Источник: Красноярская краевая клиническая больница

Врачебная бригада посетит Боготольский, Ачинский, Бирилюсский и Козульский округа, всего десять населённых пунктов. Жителям будут доступны консультации кардиолога, невролога и эндокринолога, а также УЗИ, функциональная диагностика, флюорография и маммография.

Коротко о расписании:

16 февраля, Рассвет — все специалисты + ФДО, УЗИ, маммография, флюорография.

17—18 февраля, Новобирилюссы — кардиолог, невролог, эндокринолог + ФДО, УЗИ, маммография.

17 февраля, Кытат;

18 февраля, Березовка — флюорография.

19—20 февраля, Большой Улуй — кардиолог, невролог, эндокринолог + ФДО.

19—20 февраля, Новая Еловка — маммограф и флюорограф.

24—25 февраля, Тюхтет — кардиолог, невролог, эндокринолог + ФДО, УЗИ.

24 февраля, Чиндат; 25 февраля, Поваренкино — флюорография.

24 февраля, Кытат;

25 февраля, Березовка — маммография.

26—27 февраля, Козулька — кардиолог, невролог, эндокринолог + ФДО, УЗИ Направление к узким специалистам можно получить в поликлинике по месту жительства. Флюорографию и маммографию можно пройти без направления.

Проект реализуется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы медицинская помощь была доступна каждому жителю.