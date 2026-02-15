В феврале мобильная поликлиника приедет в западные районы края

Врачебная бригада посетит Боготольский, Ачинский, Бирилюсский и Козульский округа, всего десять населённых пунктов. Жителям будут доступны консультации кардиолога, невролога и эндокринолога, а также УЗИ, функциональная диагностика, флюорография и маммография.