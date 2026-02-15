В феврале мобильная поликлиника приедет в западные районы края

Врачебная бригада посетит Боготольский, Ачинский, Бирилюсский и Козульский округа, всего десять населённых пунктов. Жителям будут доступны консультации кардиолога, невролога и эндокринолога, а также УЗИ, функциональная диагностика, флюорография и маммография.
Коротко о расписании:
16 февраля, Рассвет — все специалисты + ФДО, УЗИ, маммография, флюорография.
17 февраля, Кытат;
18 февраля, Березовка — флюорография.
24 февраля, Чиндат; 25 февраля, Поваренкино — флюорография.
24 февраля, Кытат;
25 февраля, Березовка — маммография.
Проект реализуется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы медицинская помощь была доступна каждому жителю.