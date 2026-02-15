Россиян обяжут пересдавать теорию вождения, если не сдать практику в срок

Кандидатов в водители могут обязать повторно сдавать теорию, если они не прошли практический экзамен в течение шести месяцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника издания, сейчас прорабатывается соответствующий законопроект. Он установит жесткие сроки для тех, кто уже сдал теорию, но не спешит сдавать практику.
«Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство», — сказал собеседник агентства.
Тем временем в России обсуждают ужесточение правил проведения теоретического экзамена на права. Законопроект предусматривает запрет на использование средств связи и персональной электроники во время тестирования. Также предлагается ввести обязательную аудио- и видеозапись экзаменационного процесса.