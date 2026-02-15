Ричмонд
Преступники ограбили банк в Германии и скрылись незамеченными

В Германии произошло ограбление филиала Volksbank в городе Штур (Нижняя Саксония). По данным полиции, трое неизвестных проникли в хранилище и скрылись. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил Bild.

Размер ущерба пока не установлен.

Отмечается, что разыскиваются трое мужчин в голубой спецодежде. Объем похищенного неизвестен, что вызывает беспокойство у клиентов банка.

Представитель полиции Томас Гиссинг пояснил, что во время обеденного перерыва злоумышленники пробрались в подвал через световую шахту и вскрыли 14 ячеек.

О случившемся стало известно после того, как сотрудники пожаловались на недомогание. Выяснилось, что в подвале было распылено неизвестное вещество. Масштаб ущерба уточняется, передает издание.

