Преступники ограбили банк в Германии и скрылись незамеченными

В Германии произошло ограбление филиала Volksbank в городе Штур (Нижняя Саксония). По данным полиции, трое неизвестных проникли в хранилище и скрылись. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил Bild.
Размер ущерба пока не установлен.
Отмечается, что разыскиваются трое мужчин в голубой спецодежде. Объем похищенного неизвестен, что вызывает беспокойство у клиентов банка.
Представитель полиции Томас Гиссинг пояснил, что во время обеденного перерыва злоумышленники пробрались в подвал через световую шахту и вскрыли 14 ячеек.
О случившемся стало известно после того, как сотрудники пожаловались на недомогание. Выяснилось, что в подвале было распылено неизвестное вещество. Масштаб ущерба уточняется, передает издание.
Ранее в Сети появились кадры ограбления парижского Лувра. 12 января французские следователи обнаружили гараж, в котором воры прятали драгоценности, украденные из знаменитого музея Лувр. 19 октября преступники привезли туда некоторые из украшений. Спустя несколько дней они заметили камеры видеонаблюдения, поэтому решили увезти драгоценности.