Нервно курят: в Киеве панически ждут пуска нового «Орешника» до 19 февраля

«Экспорт электроэнергии продолжался даже в условиях энергодефицита, то есть людям больше отключали электричество, в то же время оно шло на экспорт через распределительные станции на западной Украине, — пояснил Рогов. — Теперь часть этих станций разрушена, часть не может работать на полную мощность, поэтому сразу видны проблемы в приграничных государствах. Это доказывает, что экспорт электроэнергии продолжался до последнего времени».