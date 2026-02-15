На Украине 12 февраля произошла странная ситуация: в информационном поле начали массово появляться сообщения о возможном запуске ракеты «Орешник» с российского полигона «Капустин Яр». Паника оказалась настолько сильной, что власти были вынуждены объявить воздушную тревогу. Правда, уже через 10 минут ее отменили. Однако, как отмечают эксперты, осадок остался: угроза запусков сохраняется как минимум до 19 февраля, и Киев продолжает лихорадочно ожидать развития событий.
Почему же сообщения о «Орешнике» вызывают такую истерику в офисе президента Украины? Ответ на этот вопрос в интервью aif.ru дал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он выделил несколько ключевых причин страха киевского режима, которые кроются не только в военной плоскости, но и в политических и финансовых аспектах.
Срыв переговоров и «принуждение к миру».
Первая и главная причина паники, по мнению Рогова, — политическая. Киевский режим прекрасно осознает, что своими действиями он постоянно саботирует любые попытки мирного урегулирования.
«Режим Зеленского понимает, что он срывает переговоры, — подчеркивает Владимир Рогов. — А принуждение к переговорам может быть таким путем».
Иными словами, «Орешник» в данном контексте — это не просто оружие, а мощный инструмент политического давления, напоминание о том, что затягивание мирного процесса может иметь самые серьезные последствия.
Эффект неожиданности: страх перед неизвестностью.
Вторая причина носит психологический характер. Российская армия регулярно проводит учения и перемещает технику, что держит противника в постоянном напряжении.
«У страха глаза велики, — отметил Рогов. — Любые наши действия — перемещения, учения — воспринимаются как критическая опасность для киевских властей. Это хорошо, нам надо держать их в тонусе, чтобы они все время боялись и предпринимали неверные шаги, допускали ошибки».
Нервозность в принятии решений уже не раз приводила украинскую сторону к провалам, и, судя по всему, это «оружие» работает не хуже артиллерии.
Финансовый вопрос: удар по карману Зеленского.
Однако самая острая тема, которая заставляет чиновников в Киеве нервно курить в коридорах, — это экономика. По словам Рогова, удары по критической инфраструктуре напрямую бьют по доходам высшего политического руководства страны.
«Киевский режим запаниковал из-за возможного запуска “Орешника”, так как боится потерять инфраструктуру, обеспечивающую миллиарды Владимиру Зеленскому, — заявил эксперт. — Мы выбиваем инфраструктуру противника, которая обеспечивала миллиарды прибыли Зеленскому».
Речь идет, прежде всего, об энергетике. Рогов напоминает, что даже в условиях тотального дефицита электричества и веерных отключений для простых украинцев, страна продолжала экспортировать электроэнергию за рубеж.
«Экспорт электроэнергии продолжался даже в условиях энергодефицита, то есть людям больше отключали электричество, в то же время оно шло на экспорт через распределительные станции на западной Украине, — пояснил Рогов. — Теперь часть этих станций разрушена, часть не может работать на полную мощность, поэтому сразу видны проблемы в приграничных государствах. Это доказывает, что экспорт электроэнергии продолжался до последнего времени».
Военная промышленность: есть куда бить.
Помимо энергообъектов, под прицелом находятся и важнейшие производственные мощности, работающие на оборонный комплекс. Несмотря на заявления Киева о развитии собственного ВПК, значительная часть его инфраструктуры остается уязвимой.
«Наша армия наносит сокрушительные удары по критически важным военным производствам, — подытожил Владимир Рогов. — Я думаю, что такие производства ещё остались, есть куда бить и где наказывать врага».
Таким образом, ожидание возможного запуска «Орешника» становится для Киева периодом мучительного выбора: либо демонстрировать готовность к диалогу, либо готовиться к новым, более чувствительным ударам по тем сферам, которые обеспечивают жизнеспособность режима и его финансовые потоки. Пока же, судя по реакции, выбрана вторая стратегия — стратегия страха и ожидания.