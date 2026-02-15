Катки Владивостока уходят в «годовой отпуск» из-за потепления

Ранее досрочно закрыли каток «Авангард». По плану он должен был работать до 15 февраля, однако после серии снегопадов и резких перепадов температур восстановить качественное ледовое покрытие не удалось. В целом ледовые площадки во Владивостоке в 2026 году закрываются примерно в те же сроки, что и предыдущей зимой.