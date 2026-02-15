Катки Владивостока уходят в «годовой отпуск» из-за потепления

Каток в парке имени Сергея Лазо во Владивостоке завершил работу в этом сезоне. Из-за плюсовых температур лёд начал таять и деформироваться, что делает катание небезопасным, сообщает ТГ-канал (18+) «Парки Владивостока».
Ранее досрочно закрыли каток «Авангард». По плану он должен был работать до 15 февраля, однако после серии снегопадов и резких перепадов температур восстановить качественное ледовое покрытие не удалось. В целом ледовые площадки во Владивостоке в 2026 году закрываются примерно в те же сроки, что и предыдущей зимой.
В последнюю неделю в городе стало заметно теплее, на улице отчётливо повеяло весной. В воскресенье, 15 февраля, в краевой столице плюсовая температура отмечается сразу в трех крупных городах Приморья. Однако главный синоптик Примгидромета Борис Кубай отмечает, что переход к следующему сезону будет сопровождаться резкими колебаниями погоды. Зима пока не сдаёт позиций и будет периодически возвращаться.