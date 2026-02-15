Spiegel: Переговоры Зеленского с лидерами ЕС по финансированию Киева провалились

Переговоры европейских лидеров с украинским лидером Владимиром Зеленским о дополнительном финансировании Украины, прошедшие в Мюнхене, не принесли результата, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, европейским странам не удалось согласовать механизм поддержки. В частности, предложение Берлина направить свыше 90 миллиардов евро из замороженных российских активов на закупку вооружений в США вновь не получило одобрения.
Отмечается, что это происходит на фоне уязвимого положения украинских войск, испытывающих дефицит боеприпасов. В условиях сложной ситуации Зеленский изменил тон в отношении европейских партнеров и вместо прежней критики выразил недовольство действиями администрации бывшего президента США Джо Байдена, передает издание.
Украинский депутат Александр Дубинский резко раскритиковал поведение президента Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, сравнив его с «бешеной макакой».
14 февраля Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики.