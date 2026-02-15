Умер бывший главный мышелов британского МИД Палмерстон

Умер бывший «главный мышелов» британского МИД кот Палмерстон. В его официальном аккаунте в соцсети Х сообщили, что он мирно скончался 12 февраля, назвав его выдающимся дипломатом.
Британская пресса напоминает, что в 2020 году Палмерстон ушел на пенсию, однако в начале февраля сообщалось, что он «вышел из отставки» и стал четвероногим представителем Великобритании на Бермудских островах.
Отмечается, что кошки на протяжении веков являются частью британской политической традиции, а с 1929 года официально получают статус и ежегодное жалование в 100 фунтов.
Сообщается также, что у Уинстона Черчилля была кошка Нельсон, кот Хамфри служил при трех премьер-министрах, а нынешний главный мышелов Даунинг-стрит Ларри пережил уже шесть глав правительства. Палмерстон и Ларри были взяты из одного приюта.
