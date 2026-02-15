Никах, фирменное блюдо и новые маршруты: Болгар готовит перезапуск турсферы

«Мы видим запрос на семейные программы, которые были бы привлекательны для повторного приезда. Нужно подумать над этим. Линия никаха также очень интересна, можно сделать качественный и правильный продукт. Он может широко продаваться не только в пределах республики, но и всей России и даже в другие страны», — заключил Иванов.