Экс-президент США Барак Обама допустил существование инопланетян

«Они настоящие, но я их не видел», — отметил Обама.
По словам Обамы, вопрос о внеземных существах был одним из первых, которые он задал после вступления в должность президента. Он с юмором добавил, что в легендарной Зоне 51, где, по слухам, проводятся эксперименты над пришельцами, никаких секретных лабораторий не обнаружил.
Тем не менее, экс-президент допустил возможность существования масштабного заговора, о котором даже он, будучи главой США, мог не знать.
Ранее Life.ru писал, что Дональду Трампу докладывали о множестве инопланетных рас и их контактах с людьми. Бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президент США владеет секретной информацией об НЛО, разбившихся кораблях и гибридах человека с пришельцами. По его словам, уже в первый срок Трамп был посвящён в тайну внеземных цивилизаций.
