Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент США Барак Обама допустил существование инопланетян

Бывший президент США Барак Обама поделился своим взглядом на существование внеземных цивилизаций. В интервью американскому блогеру Брайану Коэну экс-лидер отметил, что верит в инопланетян, хотя никогда их не встречал лично.

Источник: Life.ru

«Они настоящие, но я их не видел», — отметил Обама.

По словам Обамы, вопрос о внеземных существах был одним из первых, которые он задал после вступления в должность президента. Он с юмором добавил, что в легендарной Зоне 51, где, по слухам, проводятся эксперименты над пришельцами, никаких секретных лабораторий не обнаружил.

Тем не менее, экс-президент допустил возможность существования масштабного заговора, о котором даже он, будучи главой США, мог не знать.

Ранее Life.ru писал, что Дональду Трампу докладывали о множестве инопланетных рас и их контактах с людьми. Бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президент США владеет секретной информацией об НЛО, разбившихся кораблях и гибридах человека с пришельцами. По его словам, уже в первый срок Трамп был посвящён в тайну внеземных цивилизаций.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше