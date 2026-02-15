Восстание против ливийского лидера Муаммара Каддафи началось 15 лет назад

Об этой бы истории никто не вспомнил, восприняв ее как очередную выходку очень странного человека. Однако в 2008 году Райс приехала в Ливию, и они встретились лично. Как рассказывала бывшая госсекретарь в мемуарах, первоначально Каддафи хотел провести встречу в его палатке, но женщина наотрез отказалась. Тогда они поехали в его резиденцию в Триполи, и поначалу речь шла о делах — об африканских беженцах, палестинском государстве и борьбе с терроризмом. Газета Washington Post, корреспондент которой ничего не знал о последующих событиях, описала встречу так: «В воздухе витал сильный запах благовоний. Его лицо озарилось, когда он увидел Райс… Каддафи просто положил правую руку на грудь, что было традиционным и почтительным приветствием».