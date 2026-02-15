Онколог Варфоломеева: прививки не запускают развитие рака у детей, это миф

Если родители заметили такие симптомы, нужно срочно обратиться к врачу. Причем любому. Это может быть фельдшер фельдшерско-акушерского пункта, это может быть врач общей практики, это может быть врач-педиатр. Задача родителей — обратиться к врачу. И, к сожалению, когда мы проводили исследование, то выяснили, что интервал от момента появления симптомов до момента обращения за медицинской помощью составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Потому что не всегда осведомленность родителей соответствует тому процессу, который происходит в организме ребенка. Поэтому чем быстрее семья обратится, тем лучше. И не надо считать себя паникерами.