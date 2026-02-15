Врач назвала менее калорийные начинки для блинов в Масленицу

Врач-диетолог Ирина Писарева дала несколько советов, как сделать блины менее калорийными, особенно в период Масленицы. Как сообщает NEWS.ru, лучше использовать начинки из тушеных овощей, таких как морковь и лук, или фарш из белого мяса, например, курицы или индейки. Вместо сметаны можно выбрать легкий йогурт, что поможет снизить калорийность блюда.