Врач назвала менее калорийные начинки для блинов в Масленицу

Врач-диетолог Ирина Писарева дала несколько советов, как сделать блины менее калорийными, особенно в период Масленицы. Как сообщает NEWS.ru, лучше использовать начинки из тушеных овощей, таких как морковь и лук, или фарш из белого мяса, например, курицы или индейки. Вместо сметаны можно выбрать легкий йогурт, что поможет снизить калорийность блюда.
— Для приготовления самих блинов следует заменить обычный сахар на сахарозаменители, использовать легкий кефир и цельнозерновую муку. Это сделает блины более полезными, — пояснила специалист.
Чтобы традиционное угощение лучше усваивалось, можно добавлять в тесто молоко с водой. Снизить расход масла при жарке поможет антипригарная сковорода. Эти простые приемы позволят наслаждаться блинами без вреда для фигуры.
