Врачи спасли жителя Ростовской области от стремительной глухоты

По словам специалистов, резкое и даже внезапное снижение слуха встречается в их практике довольно часто. У азовчанина его спровоцировала гипертония, поэтому к работе оториноларингологов присоединился еще и кардиолог. Но в большинстве случаев, к глухоте приводят воспалительные процессы в среднем ухе, даже легкие. Вот почему врачи советуют людям не запускать отиты.