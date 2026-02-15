Ричмонд
Врачи спасли жителя Ростовской области от стремительной глухоты

Ростовские медики вылечили пациента от заболевания, которое чуть не привело к потере слуха.

Источник: Комсомольская правда

Донские врачи спасли пациента от надвигающейся глухоты. Подробности сообщили в Ростовской областной клинической больнице.

40-летний житель Азовского района внезапно ощутил, что практически не слышит левым ухом. Мужчина обратился к сурдологу-оториноларингологу, а после приема его экстренно госпитализировали.

— В данном случае мы выявили воспаление слухового нерва, которое хорошо поддается лечению препаратами, если только не упустить время, — прокомментировал ситуацию врач Оториноларингологического отделения РОКБ Владимир Сунцов.

По словам специалистов, резкое и даже внезапное снижение слуха встречается в их практике довольно часто. У азовчанина его спровоцировала гипертония, поэтому к работе оториноларингологов присоединился еще и кардиолог. Но в большинстве случаев, к глухоте приводят воспалительные процессы в среднем ухе, даже легкие. Вот почему врачи советуют людям не запускать отиты.

