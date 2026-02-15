Омских собственников объектов культурного наследия освободят от налогов

Власти Омской области планируют ввести налоговую льготу на имущество для собственников объектов культурного наследия при условии сохранения учреждений. Об этом сообщило 14 февраля агентство «ТАСС» со ссылкой губернатора Виталия Хоценко.
Одним из ключевых бенефициаров новой меры может стать Тара — старейший город региона с уникальными зданиями. Это малая родина советского и российского актера театра и кино, режиссер, народного артиста СССР Михаила Ульянова, 100-летие со дня рождения которого отметят в 2027 году.
Стало также известно о подготовке к принятию закона «О культуре», который наделит местные власти необходимыми полномочиями для развития этой сферы.
Ранее мы писали, что в Называевском районе водителя уличили в использовании липовых прав.
