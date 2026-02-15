Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми задерживаются утренние рейсы в Москву и Сочи

Самолеты прилетят днем и вечером.

Источник: Комсомольская правда

Два утренних рейса задерживаются в аэропорту Большое Савино в воскресенье, 15 февраля. Самолет в Москву вместо положенных 6.10 ориентировочно вылетит в 15.10, самолет в Сочи вместо 6.50 вылетит 18.05.

Также задерживаются и два рейса из Сочи на прилет. Самолеты которые должны были прилететь в 4.55 и 5.55 приземлятся в Перми в 14.20 и 16.30.

Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в сочинском аэропорту ввела в целях безопасности Росавиация еще вечером 14 февраля. Судя по всему, эти ограничения продолжают действовать.

Напомним, сайт «Комсомольской правды» попал в «белый список» интернет-ресурсов. Мы работаем даже в случае ограничений доступа к интернету на территории страны.