В Перми задерживаются утренние рейсы в Москву и Сочи

Два утренних рейса задерживаются в аэропорту Большое Савино в воскресенье, 15 февраля. Самолет в Москву вместо положенных 6.10 ориентировочно вылетит в 15.10, самолет в Сочи вместо 6.50 вылетит 18.05.
Также задерживаются и два рейса из Сочи на прилет. Самолеты которые должны были прилететь в 4.55 и 5.55 приземлятся в Перми в 14.20 и 16.30.
Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в сочинском аэропорту ввела в целях безопасности Росавиация еще вечером 14 февраля. Судя по всему, эти ограничения продолжают действовать.
