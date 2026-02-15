Юрист призвал не передавать копию паспорта, если цель запроса не объяснена

Паспортные данные относятся к персональным данным и могут запрашиваться только теми лицами и структурами, которые прямо указаны в законе, причём исключительно с конкретной целью. Право требовать копию паспорта имеют государственные органы, нотариусы, банки, МФЦ, работодатели при приёме на работу и операторы связи при заключении договоров. В большинстве случаев необходимо письменное согласие на обработку персональных данных.