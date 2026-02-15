У Крымского моста после перекрытия скопилось более 700 автомобилей

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 485 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания — около часа» , — говорится в сообщении на 7 утра воскресенья в Telegram-канале инфоцентра.