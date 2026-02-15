Ричмонд
Умер 12-летний кот Палмерстон, служивший главным мышеловом МИД Британии

Умер кот Палмерстон, служивший главным мышеловом в резиденции британского МИД в 2016—2020 годах.

Источник: Аргументы и факты

Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании — кот Палмерстон. Сообщение об этом появилось в X-аккаунте* животного.

«Палмерстон, выдающийся дипломат, мирно скончался 12 февраля», — говорится в публикации.

Животному было около 12 лет.

Палмерстон служил главным мышеловом в резиденции британского МИД с апреля 2016 года по август 2020-го, попав туда из приюта «Баттерси» (Battersea Dogs and Cats Home). После отставки он жил у одного из сотрудников министерства.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.