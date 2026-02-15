Ричмонд
В Таиланде перевернулся автобус: есть ли россияне среди пострадавших

Россиян нет среди пострадавших при ДТП на юге Таиланда.

Источник: Комсомольская правда

В южной части Таиланда перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пхукет — Бетонг. По данным дипломатов, россиян среди пострадавших нет. Об этом сообщили в генконсульстве России в провинции Пхукет.

Как уточнили представители дипмиссии, местные власти не передавали информации о пострадавших гражданах РФ, также не поступало обращений от россиян.

Ранее издание Khaosod сообщило, что авария произошла в провинции Транг. В автобусе находились 52 человека, более 40 получили травмы, свыше десяти — тяжелые. По предварительной версии, водитель мог уснуть за рулем. Полиция начала проверку обстоятельств ДТП.

Ранее KP.RU писал о британском туристе, который попал в серьезное ДТП с тук-туком в Таиланде и получил множественные травмы, включая повреждения лица и переломы. Из-за отсутствия страховки на аренду мотоцикла больница выставила счет в размере 2,1 миллиона рублей, и теперь пострадавший не может покинуть страну до погашения долга, при этом ему предстоит еще одна операция.