В Таиланде перевернулся автобус: есть ли россияне среди пострадавших

Ранее KP.RU писал о британском туристе, который попал в серьезное ДТП с тук-туком в Таиланде и получил множественные травмы, включая повреждения лица и переломы. Из-за отсутствия страховки на аренду мотоцикла больница выставила счет в размере 2,1 миллиона рублей, и теперь пострадавший не может покинуть страну до погашения долга, при этом ему предстоит еще одна операция.