Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Задержки от получаса до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с Крымом из-за длительного перекрытия движения по Крымскому мосту, принимаются меры по сокращению задержек, заявили в СКЖД.
Крымский мост перекрыли для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00. Возобновлено движение было в воскресенье утром, публикация об этом вышла в 6.26 мск.
«В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.
Отставание от графика на данный момент (7.30 мск) составляет от 30 минут до 7 часов.
В пути задерживаются: № 78 Санкт-Петербург — Симферополь № 8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 328 Кисловодск — Симферополь, № 92 Москва — Севастополь, № 316 Адлер — Симферополь, № 196 Москва — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 27 Симферополь — Москва, № 315 Симферополь — Адлер, № 7 Севастополь — Санкт-Петербург, № 67 Симферополь — Москва, № 327 Симферополь — Кисловодск, № 77 Симферополь — Санкт-Петербург, № 195 Симферополь — Москва, № 91 Севастополь — Москва.
В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, отметили в компании.