Дороги Алапаевска вновь могут перекрыть из-за плохой уборки

В Алапаевске снова выявлены опасные автомобильные дороги. Проверка дорожной сети проходила на улицах Юных Героев, Береговой, Бочкарева и Молодости. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
— В ходе осмотра зафиксированы многочисленные нарушения правил зимнего содержания дорог. Основными стали — наличие снежных валов на обочинах и проезжей части. Также снежный накат на дорожном покрытии, — передает ведомство.
Сотрудники ведомства выдали четыре предписания об устранении нарушений.
Кроме того заведено административное дело из-за того, что ответственные лица нарушили правила содержания дорог. Теперь им может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей.
Если предписания не будут выполнены в срок — на участках могут ограничить движение.
Напомним, что в начале февраля 2026 года в Алапаевске ограничили движение автобусов из-за нерасчищенных дорог. Причиной стали снежные валы и скользкие участки.