Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дороги Алапаевска вновь могут перекрыть из-за плохой уборки

В Алапаевске вновь пригрозили перекрыть опасные дороги.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Алапаевске снова выявлены опасные автомобильные дороги. Проверка дорожной сети проходила на улицах Юных Героев, Береговой, Бочкарева и Молодости. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— В ходе осмотра зафиксированы многочисленные нарушения правил зимнего содержания дорог. Основными стали — наличие снежных валов на обочинах и проезжей части. Также снежный накат на дорожном покрытии, — передает ведомство.

Сотрудники ведомства выдали четыре предписания об устранении нарушений.

Кроме того заведено административное дело из-за того, что ответственные лица нарушили правила содержания дорог. Теперь им может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Если предписания не будут выполнены в срок — на участках могут ограничить движение.

Напомним, что в начале февраля 2026 года в Алапаевске ограничили движение автобусов из-за нерасчищенных дорог. Причиной стали снежные валы и скользкие участки.