Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троянова заявляла в суде об отсутствии иностранного влияния

Признанная в РФ иностранным агентом актриса Яна Троянова, оспаривая присвоенный ей статус, утверждала в суде, что не находилась под иностранным влиянием.

Источник: Аргументы и факты

Признанная в РФ иностранным агентом актриса Яна Троянова*, оспаривая свой статус, утверждала в суде, что никогда не находилась под иностранным влиянием и не получала зарубежной поддержки. Об этом стало известно из судебных материалов по итогам рассмотрения ее жалобы в кассационной инстанции.

Суд отклонил требования Трояновой об исключении из реестра, куда она была включена в ноябре 2024 года. В исковом заявлении она указывала на свою профессиональную деятельность в качестве российской актрисы и телеведущей, однако кассационная инстанция оставила решение без изменений.

Ранее, в ноябре 2025 года, Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам колонии по делу о призывах к террористической деятельности и уклонении от обязанностей иноагента.

Кроме того, суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей.

* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.