У Крымского моста после перекрытия образовалась очередь из 700 машин

После временного перекрытия движения на Крымский мост у переправы образовалась очередь более чем из 700 автомобилей. Проезд по мосту был закрыт в субботу вечером, а восстановлен в 6:26 утра в воскресенье, передает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
По данным оперативного канала, к 7:00 со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 485 машин, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи скопилось 235 автомобилей — ждать приходилось примерно час.
Из-за ограничений также были задержаны поезда в Крым: с опозданием от 30 минут до семи часов следовали 15 составов, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Сейчас принимаются меры для сокращения задержек.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили над регионами РФ 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями и Курской областью.