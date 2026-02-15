У Крымского моста после перекрытия образовалась очередь из 700 машин

После временного перекрытия движения на Крымский мост у переправы образовалась очередь более чем из 700 автомобилей. Проезд по мосту был закрыт в субботу вечером, а восстановлен в 6:26 утра в воскресенье, передает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».