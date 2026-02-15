Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Крымского моста после перекрытия образовалась очередь из 700 машин

После ночного перекрытия крымского моста движение восстановили утром.

Источник: Комсомольская правда

После временного перекрытия движения на Крымский мост у переправы образовалась очередь более чем из 700 автомобилей. Проезд по мосту был закрыт в субботу вечером, а восстановлен в 6:26 утра в воскресенье, передает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным оперативного канала, к 7:00 со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 485 машин, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Керчи скопилось 235 автомобилей — ждать приходилось примерно час.

Из-за ограничений также были задержаны поезда в Крым: с опозданием от 30 минут до семи часов следовали 15 составов, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Сейчас принимаются меры для сокращения задержек.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на субботу средства ПВО уничтожили над регионами РФ 68 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями и Курской областью.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше