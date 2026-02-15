Ученый Язев: человечество и сегодня пропустило бы подобный Челябинскому метеорит

«Насколько мне известно, дальше обсуждения дело так и не пошло. Я думаю, надо все-таки принять ответственное решение и включить подобную инициативу в национальный проект “Космос”. Конечно, можно надеяться на то, что пройдет еще сто лет до повторения подобного события, уповая на статистику. Но статистика может сыграть злую шутку. Появление второго такого околоземного астероида, фигурально выражаясь, может произойти уже завтра», — заключил ученый.