Ученый Язев: человечество и сегодня пропустило бы подобный Челябинскому метеорит

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Обнаружение на дневном небе приближающихся к Земле со стороны Солнца небесных тел, подобных Челябинскому метеориту, сегодня по-прежнему невозможно. Человечество бы пропустило его так же, как и 13 лет назад, сказал ТАСС в годовщину происшествия ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.
Он указал на то, что на Земле действуют несколько сетей автоматических телескопов, которые позволяют регистрировать на ночном небе подобные объекты задолго до сближения с Землей, поэтому при появлении такой угрозы можно даже успеть организовать эвакуацию населения.
«С другой стороны, челябинское космическое тело не было замечено заранее, поскольку астероид двигался со стороны Солнца, на дневном небе, и вход его в атмосферу оказался неожиданным. К сожалению, за минувшие годы ничего не изменилось: человечество и сегодня пропустило бы приближение аналогичного тела со стороны Солнца», — отметил Язев в разговоре с ТАСС.
Астроном напомнил об обсуждении в России проекта «Система обнаружения дневных астероидов», предполагавшем запуск спутника, который мог бы зафиксировать астероид хотя бы за несколько часов до столкновения за счет наблюдения нашей планеты со стороны Солнца.
«Насколько мне известно, дальше обсуждения дело так и не пошло. Я думаю, надо все-таки принять ответственное решение и включить подобную инициативу в национальный проект “Космос”. Конечно, можно надеяться на то, что пройдет еще сто лет до повторения подобного события, уповая на статистику. Но статистика может сыграть злую шутку. Появление второго такого околоземного астероида, фигурально выражаясь, может произойти уже завтра», — заключил ученый.
Взрывная волна.
15 февраля 2013 года крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Метеорное тело, получившее название «Челябинск», стало одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI веках. От взрывной волны повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия.
В правительстве региона на следующий день после происшествия сообщили о нанесении повреждений имуществу 100 тыс. домовладельцев, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей. За медицинской помощью обратились 1 тыс. 613 человек, из них 324 ребенка.