В Татарстане чиновники от спорта присваивали чужие премии

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил одному наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей и запрет на занятие государственных и муниципальных должностей на 3 года. Второму фигуранту — один год лишения свободы условно и штраф 60 тысяч рублей.