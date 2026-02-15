В Татарстане чиновники от спорта присваивали чужие премии

Заинская городская прокуратура выступила в роли государственного обвинителя по уголовному делу против бывшего руководителя Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Заинского муниципального района и экс-директора спортивной школы «Яшьлек». Суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.
С 2020 по 2021 год фигуранты дела незаконно присваивали премиальные выплаты сотрудников муниципальных спортивных учреждений, осуществляли незаконные командировочные расходы, а также собирали деньги якобы на приобретение спортивного оборудования. Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил одному наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей и запрет на занятие государственных и муниципальных должностей на 3 года. Второму фигуранту — один год лишения свободы условно и штраф 60 тысяч рублей.