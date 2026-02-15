Ричмонд
Стала известна причина аварии в Шелехове, где жители остались без воды

Сейчас воду уже вернули в дома, а аварию устранили.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове завершены работы по устранению аварии на сетях водоснабжения, из-за которой жители нескольких микрорайонов и села Баклаши остались без воды. Сейчас вода уже поступает в водопровод, однако в ближайшие сутки она будет технической и перед тем, как ее пить, нужно прокипятить. Пока подвоз питьевой воды продолжается по установленному графику.

— Были проведены работы по отведению воды и осмотру места повреждения трубы. Выяснили, что повреждение произошло не из-за трещины, а из-за точечных отверстий. После герметизации и проверки трубы, ее промыли, — рассказал глава города Алексей Деникин.

После того как комиссия по ЧС объявила повышенную готовность, специалисты приступили к замене старой задвижки на новую запорную арматуру. Ночью работы по установке нового колодца столкнулись с проблемами: территория оказалась сильно затоплена, что сильно усложнило процесс.

Ранее КП-Иркутск сообщала, как сибиряк оказался в родном городе по чистой случайности, в самый разгар ЧП. Павел приехал с бригадой из Иркутска помогать устранять последствия аварии в Бодайбо.