Стала известна причина аварии в Шелехове, где жители остались без воды

В Шелехове завершены работы по устранению аварии на сетях водоснабжения, из-за которой жители нескольких микрорайонов и села Баклаши остались без воды. Сейчас вода уже поступает в водопровод, однако в ближайшие сутки она будет технической и перед тем, как ее пить, нужно прокипятить. Пока подвоз питьевой воды продолжается по установленному графику.