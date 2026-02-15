Ричмонд
С 17 февраля в Омской области возможны сбои в работе ТВ и радио

С 17 по 20 февраля помехи будут связаны с плановыми работами, а с 18 февраля по 12 марта — с сезонной солнечной интерференцией.

Источник: Om1 Омск

С 17 по 20 февраля в ряде населённых пунктов Омской области могут наблюдаться сбои с теле- и радиовещанием. Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть, это связано с профилактическими работами, которые будут проводиться на станциях.

График возможного отключения сигнала следующий:

17 февраля с 11:00 до 17:00 — село Шухово (Знаменский район).

18 февраля с 10:00 до 16:00 — посёлок Тевриз (Тевризский район).

18 февраля с 9:00 до 18:00 — посёлок Большеречье (Большереченский район).

19 февраля с 9:00 до 15:00 — деревня Летние (Усть-Ишимский район).

19 февраля с 9:00 до 18:00 — посёлок Большеречье (Большереченский район).

20 февраля с 09:00 до 15:00 — село Бакшеево (Тевризский район).

20 февраля с 09:00 до 18:00 — посёлок Большеречье (Большереченский район).

Кроме того, с 18 февраля по 12 марта во всех населённых пунктах могут происходить перерывы в вещании до 5 минут из-за сезонной солнечной интерференции. Это явление, при котором приёмная спутниковая антенна, спутник и Солнце оказываются на одной прямой. Из-за этого приём сигналов со спутника невозможен, поскольку они перекрываются более мощными шумами Солнца.