Герасимов: ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов

Вооруженные силы РФ за две недели февраля освободили 12 населенных пунктов, несмотря на сложные зимние условия.

Вооруженные силы РФ за две недели февраля освободили 12 населенных пунктов, несмотря на сложные зимние условия. Об этом в воскресенье заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Герасимов проинспектировал выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр».

По его словам, за указанный период, несмотря на суровые погодные условия, соединения и воинские части объединенной группировки войск освободили 12 населенных пунктов. Соответствующее заявление прозвучало на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Также он уточнил, что южная часть Димитрова освобождена и находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Как уточнил начальник Генштаба, речь идет более чем о 30% зданий в городе.

Ранее Герасимов также сообщил о том, что ВС РФ ведут наступательные действия практически по всем направлениям в зоне специальной военной операции.

