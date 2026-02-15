Герасимов: ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов

Вооруженные силы РФ за две недели февраля освободили 12 населенных пунктов, несмотря на сложные зимние условия. Об этом в воскресенье заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проинспектировал выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр».
По его словам, за указанный период, несмотря на суровые погодные условия, соединения и воинские части объединенной группировки войск освободили 12 населенных пунктов. Соответствующее заявление прозвучало на видео, опубликованном Минобороны РФ.
Также он уточнил, что южная часть Димитрова освобождена и находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Как уточнил начальник Генштаба, речь идет более чем о 30% зданий в городе.
Ранее Герасимов также сообщил о том, что ВС РФ ведут наступательные действия практически по всем направлениям в зоне специальной военной операции.