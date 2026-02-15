Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работают не по проекту: мусорный полигон в Полетаево оштрафовали на 400 тысяч рублей

Прокуратура оштрафовала полигон ТБО в Полетаево из-за экологических нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Челябинская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения на мусорном полигоне в поселке Полетаево Сосновского района.

Как выяснила проверка, компания ООО «Полигон ТБО» работала не так, как было предусмотрено проектной документацией, ранее получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Полигон эксплуатировали с отступлениями от утвержденного проекта. Кроме того, на объекте не соблюдались требования по охране окружающей среды при размещении отходов.

К тому же, по данным надзорного ведомства, компания уклоняется от обязанности провести рекультивацию участков, нарушенных в результате размещения мусора.

В отношении ООО «Полигон ТБО» возбудили административные дела по нескольким статьям. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора назначило штрафы на общую сумму 400 тысяч рублей. В компании их уже оплатили.

Однако прокуратура направила иск в Сосновский районный суд с требованием обязать оператора разработать и реализовать проект рекультивации нарушенных земель. Исполнение требований надзорное ведомство взяло на контроль.