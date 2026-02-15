Работают не по проекту: мусорный полигон в Полетаево оштрафовали на 400 тысяч рублей

Как выяснила проверка, компания ООО «Полигон ТБО» работала не так, как было предусмотрено проектной документацией, ранее получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Полигон эксплуатировали с отступлениями от утвержденного проекта. Кроме того, на объекте не соблюдались требования по охране окружающей среды при размещении отходов.