В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи опасности после атаки БПЛА для гостей и жителей нет.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи после неспокойной ночи отметили угрозу атаки БПЛА.

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Власти Сочи напомнили, что подходить к сбитым беспилотникам нельзя — обломки могут быть опасны. Лучше всего сразу же позвонить по номеру 112.

В ночь на 15 февраля на курорте был поврежден частный дом, там выбило окна, повреждена система отопления. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.

