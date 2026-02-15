В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи после неспокойной ночи отметили угрозу атаки БПЛА.
«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — сообщил глава курорта Андрей Прошунин.
Власти Сочи напомнили, что подходить к сбитым беспилотникам нельзя — обломки могут быть опасны. Лучше всего сразу же позвонить по номеру 112.
В ночь на 15 февраля на курорте был поврежден частный дом, там выбило окна, повреждена система отопления. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.
