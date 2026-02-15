В Эквадоре нашли восемь обезглавленных тел с угрожающими посланиями

Как сообщил командир полиции Марсело Кастильо, рядом с останками преступники оставили послание — записки с угрожающей надписью «Воровство запрещено».
Ещё в январе на одном из пляжей Эквадора были выставлены на всеобщее обозрение пять человеческих голов. Рядом с ними находилась деревянная табличка с предупреждением тем бандитам, которые вымогают деньги у местных жителей за так называемое покровительство.
Эквадор сегодня превратился в самое опасное государство Южной Америки из-за непрекращающейся войны наркокартелей. Данные министерства внутренних дел свидетельствуют о катастрофическом росте насилия: в прошлом году уровень убийств достиг 54 случаев на каждые 100 тысяч граждан. В среднем в стране совершалось по одному убийству каждый час.
Географическое положение Эквадора, зажатого между Колумбией и Перу — двумя мировыми лидерами по производству кокаина, — сделало его ключевым перевалочным пунктом для наркотрафика. Примерно 70% всего кокаина проходит через эквадорские тихоокеанские порты, откуда он направляется преимущественно в Соединённые Штаты и Европу. Только за прошлый год власти конфисковали 227 тонн запрещённых веществ.
Власти ввели чрезвычайное положение и бросили армию на борьбу с бандами, но ситуация остаётся критической.
Ранее сообщалось, что в Эквадоре восемь человек стали жертвами стрельбы на дискотеке в городе Санта-Лусия. Среди погибших оказался брат местного мэра. Неизвестные на пикапе подъехали к заведению и открыли огонь по посетителям. Полиция рассматривает версию о конфликте между преступными группировками, не исключая, что целью могли быть владелец клуба или конкретные лица.
