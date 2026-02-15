Кому споры, а кому — много денег: Гороскоп на неделю 16−22 февраля для всех знаков зодиака с рунами

Руны Игоря Вечерского стали своеобразными указателями и рассказали: где нужно замедлиться, где осмелиться, а где — наконец перестать сопротивляться переменам. Кто-то получит шанс разорвать старую привязку, кто-то — выйти на новый уровень силы, а кого-то судьба мягко подтолкнёт к неожиданному шагу. Ищите свой знак зодиака и скорее читайте астрологический прогноз именно для вас!