Ростовский каскадер раздал прохожим 3000 тюльпанов в День всех влюбленных

Донской каскадер Евгений Чеботарев решил подарить незнакомым людям цветы 14 февраля. Об этом сообщает издание «Панорама Ростов-на-Дону».
Ростовчанин Евгений Чеботарев известен своими экстремальными трюками, видео которых он регулярно размещает в интернете. Однако в День Святого Валентина мужчина решил поразить публику иначе. Ростовчанин припарковал свой автомобиль на улице Пушкинской, разложил на капоте цветы и сообщил, что все желающие могут взять букет для любимого человека.
Всего каскадер привез в машине около трех тысяч тюльпанов разных цветов и оттенков. Пока одни прохожие делали фото и видео необычной благотворительной акции, другие с радостью воспользовались предложением. Как написали ростовчане в социальных сетях, все цветы разобрали менее, чем за полчаса.
