Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 15 февраля 2026: И снова Молдову ждет сильнейший гололед, мороз и снегопады; Санду в Мюнхене — провал или триумф; односельчанка президентки Молдовы подает на нее в суд, отказыв

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 15 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 15 февраля 2026:

1. Погода в Молдове резко меняется к худшему: Дожди и минусовая температура — нас снова ждет сильнейший гололед и метель, когда же этот кошмар закончится.

2. Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

3. Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

4. Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

5. Почему в Кишинёве реагентом «убиты» дороги?

Дорожные противогололедные реагенты, особенно техническая соль (хлорид натрия) и хлорид кальция, разрушают асфальт, проникая в его поры вместе с водой.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Местную продукцию можно найти только на выставке «Сделано в Молдове»: Почему отечественное дороже импорта и по какой причине не попадает на полки супермаркетов.

Выставка «Сделано в Молдове» продлится до воскресенья, 15 февраля, включительно [фото, видео] (далее…).

Минэнергетики призывает жителей Молдовы не верить своим глазам, глядя в квитанции: Шок от заоблачных сумм в платежках — «это спланированная кампания по созданию впечатления массового недовольства тарифами».

Есть один объективный фактор таких высоких счетов — безграмотная и некомпетентная политика руководства страны (далее…).

Трагедия в Национальной армии: В Молдове солдат был смертельно ранен из своего оружия — обстоятельства гибели юноши выясняются.

Роковой инцидент произошел сегодня 12 февраля в 18.15 (далее…).