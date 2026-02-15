Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 15 февраля 2026:
1. Погода в Молдове резко меняется к худшему: Дожди и минусовая температура — нас снова ждет сильнейший гололед и метель, когда же этот кошмар закончится.
2. Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».
3. Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».
4. Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.
5. Почему в Кишинёве реагентом «убиты» дороги?
Дорожные противогололедные реагенты, особенно техническая соль (хлорид натрия) и хлорид кальция, разрушают асфальт, проникая в его поры вместе с водой.
