Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске почтили память воинов-интернационалистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Красноярске состоялась церемония возложения цветов к монументу воинам-интернационалистам.

Источник: Михаил Котюков

В мероприятии принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Вместе с ветеранами боевых действий и семьями погибших он возложил цветы к памятнику. В церемонии также участвовали депутаты Законодательного собрания Красноярского края и городского Совета.

Дата 15 февраля связана с завершением вывода советских войск из Афганистана. В этом году исполняется 37 лет со дня, когда 15 февраля 1989 года последние подразделения Советской армии пересекли реку Амударья и покинули территорию Афганистана.

В этот день в России вспоминают военнослужащих, выполнявших задачи за пределами страны, в том числе в Корее, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Сирии, Египте и на Кубе.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше