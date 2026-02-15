В Красноярске почтили память воинов-интернационалистов

В мероприятии принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Вместе с ветеранами боевых действий и семьями погибших он возложил цветы к памятнику. В церемонии также участвовали депутаты Законодательного собрания Красноярского края и городского Совета.
Дата 15 февраля связана с завершением вывода советских войск из Афганистана. В этом году исполняется 37 лет со дня, когда 15 февраля 1989 года последние подразделения Советской армии пересекли реку Амударья и покинули территорию Афганистана.
В этот день в России вспоминают военнослужащих, выполнявших задачи за пределами страны, в том числе в Корее, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Сирии, Египте и на Кубе.