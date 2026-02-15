Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни врач самарской больницы Андрей Титов

Прощание с известным самарским врачом пройдет 15 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ушел из жизни врач челюстно лицевой хирургии Андрей Титов. О его безвременной кончине сообщили в областной больнице Середавина в субботу, 14 февраля.

«Андрей Константинович был замечательным специалистом. Он проработал в нашем учреждении более 30 лет. За это время помог множеству пациентов, которые неизменно отзывались о нем с благодарностью и теплотой», — рассказали в пресс-службе.

Пациенты и коллеги Титова восприняли эту новость с болью в сердце. О нем отзываются как о талантливом враче и хорошем человеке. Прощание состоится 15 февраля в 11:45 в похоронном доме № 1 на улице Борской, 108.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Андрея Титова.