Ушел из жизни врач самарской больницы Андрей Титов

В Самаре ушел из жизни врач челюстно лицевой хирургии Андрей Титов. О его безвременной кончине сообщили в областной больнице Середавина в субботу, 14 февраля.
«Андрей Константинович был замечательным специалистом. Он проработал в нашем учреждении более 30 лет. За это время помог множеству пациентов, которые неизменно отзывались о нем с благодарностью и теплотой», — рассказали в пресс-службе.
Пациенты и коллеги Титова восприняли эту новость с болью в сердце. О нем отзываются как о талантливом враче и хорошем человеке. Прощание состоится 15 февраля в 11:45 в похоронном доме № 1 на улице Борской, 108.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Андрея Титова.