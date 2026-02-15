Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей

«Если соседи нарушают и игнорируют требования ЖК РФ, необходимо собрать доказательства — фото, видео, акт от УК — и направить жалобу в Роспотребнадзор и участковому. Если же беспорядок стал хроническим и невыносимым для окружающих, можно обратиться в суд. В этом случае можно будет требовать не только наведения порядка, но и в крайних ситуациях принудительного выселения нарушителя», — сказала юрист.