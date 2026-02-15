Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции, а если соседи создают угрозу распространения инфекций, можно обратиться в суд с требованием принудительного выселения, рассказала РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова.
По ее словам, нарушая санитарные нормы в квартире, жилец не просто ведет себя неаккуратно — он игнорирует прямые требования Жилищного кодекса РФ и ставит под угрозу интересы всех соседей.
«Антисанитария нарушает права соседей на комфортные и безопасные условия проживания. Она создает угрозу распространения инфекций, запахов, насекомых и грызунов», — отметила она.
Земскова добавила, что по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) грозит административный штраф для граждан до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.
«Если соседи нарушают и игнорируют требования ЖК РФ, необходимо собрать доказательства — фото, видео, акт от УК — и направить жалобу в Роспотребнадзор и участковому. Если же беспорядок стал хроническим и невыносимым для окружающих, можно обратиться в суд. В этом случае можно будет требовать не только наведения порядка, но и в крайних ситуациях принудительного выселения нарушителя», — сказала юрист.