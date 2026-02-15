СКЖД: после ночного перекрытия на Крымском мосту задерживаются 15 поездов

4 февраля стало известно, что в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 грузовой поезд сошёл с путей, после чего загорелись вагоны с бензином. На место инцидента были направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение через станцию приостанавливали.