СКЖД: после ночного перекрытия на Крымском мосту задерживаются 15 поездов

После приостановки движения по Крымскому мосту по направлению на полуостров и обратно задерживаются 15 поездов, сообщила Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).
Движение перекрывалось с 19:01 мск 14 февраля до 06:26 15 февраля.
«В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 15 пассажирских поездов», — говорится в публикации в Telegram-канале СКЖД. По данным организации, составы отстают от графика от 30 минут до семи часов.
Эта ситуация затронула поезда, следующие по направлениям Санкт-Петербург — Симферополь (№ 78), Санкт-Петербург — Севастополь (№ 8), Кисловодск — Симферополь (№ 328), Москва — Севастополь (№ 92), Адлер — Симферополь (№ 316), Москва — Симферополь (№ 196), Москва — Симферополь (№ 28), Симферополь — Москва (№ 27), Симферополь — Адлер (№ 315), Севастополь — Санкт-Петербург (№ 7), Симферополь — Москва (№ 67), Симферополь — Кисловодск (№ 327), Симферополь — Санкт-Петербург (№ 77), Симферополь — Москва (№ 195) и Севастополь — Москва (№ 91).
Напомним, 8 января на Крымской железной дороге произошла массовая задержка пассажирских поездов. Причиной стало происшествие, подобная информация о котором не приводилась. Сообщалось, что проблема затронула рейсы № 092С Севастополь — Москва, № 328С Симферополь — Кисловодск и № 078С Симферополь — Санкт-Петербург.
4 февраля стало известно, что в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 грузовой поезд сошёл с путей, после чего загорелись вагоны с бензином. На место инцидента были направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение через станцию приостанавливали.