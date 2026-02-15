Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие

В ночь на 15 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, удары отражались в течение нескольких часов.
Наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Волна под Анапой, там повреждены резервуар с нефтепродуктами, складские помещения и терминалы. Возникшие возгорания тушат более 120 специалистов и десятки единиц техники.
Повреждения также зафиксированы в Темрюкском районе, в Сочи и Анапе. Ранее KP.RU писал, что в Сочи пострадал частный дом: взрывной волной выбило окна и нарушило систему отопления. По предварительным данным, два человека получили ранения, их госпитализировали. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.