Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие

Губернатор Краснодарского края сообщил об отражении ударов ВСУ над регионом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 15 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, удары отражались в течение нескольких часов.

Наиболее сложная обстановка сложилась в поселке Волна под Анапой, там повреждены резервуар с нефтепродуктами, складские помещения и терминалы. Возникшие возгорания тушат более 120 специалистов и десятки единиц техники.

Повреждения также зафиксированы в Темрюкском районе, в Сочи и Анапе. Ранее KP.RU писал, что в Сочи пострадал частный дом: взрывной волной выбило окна и нарушило систему отопления. По предварительным данным, два человека получили ранения, их госпитализировали. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше