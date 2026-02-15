Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие

Повреждения также зафиксированы в Темрюкском районе, в Сочи и Анапе. Ранее KP.RU писал, что в Сочи пострадал частный дом: взрывной волной выбило окна и нарушило систему отопления. По предварительным данным, два человека получили ранения, их госпитализировали. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.