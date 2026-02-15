Ричмонд
Орел спас российского штурмовика от украинского дрона в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации, как сообщил войсковой священник группировки войск «Днепр» отец Валерий Черненко, орел уничтожил украинский ударный FPV-дрон и тем самым спас российского штурмовика.

Священник рассказал, что солдат, полностью экипированный и с тяжелым вооружением, направлялся к посадочному месту, когда услышал странный звук подлетающего объекта.

По словам Черненко, в этот момент солдат взмолился Богу, и орел, которого он никогда раньше не видел, схватил дрон когтями, разломал его, после чего дрон не взорвался, а куски упали на землю.

Отец Валерий подчеркнул, что, несмотря на необычность происшествия, для священников такие явления абсолютно понятны и не вызывают сомнений, передает РИА Новости.

Ранее российский боец в зоне специальной военной операции остался жив благодаря иконе: вражеская пуля попала ему в грудь, пробив военный билет, но остановившись в считаных миллиметрах от сердца.

Многие бойцы ВС РФ смогли обмануть смерть сразу после таинства крещения. Об этом в понедельник, 20 января, рассказал священник группировки войск «Днепр» иерей Сергий Мищенко.