Орел спас российского штурмовика от украинского дрона в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации, как сообщил войсковой священник группировки войск «Днепр» отец Валерий Черненко, орел уничтожил украинский ударный FPV-дрон и тем самым спас российского штурмовика.
Священник рассказал, что солдат, полностью экипированный и с тяжелым вооружением, направлялся к посадочному месту, когда услышал странный звук подлетающего объекта.
По словам Черненко, в этот момент солдат взмолился Богу, и орел, которого он никогда раньше не видел, схватил дрон когтями, разломал его, после чего дрон не взорвался, а куски упали на землю.
Отец Валерий подчеркнул, что, несмотря на необычность происшествия, для священников такие явления абсолютно понятны и не вызывают сомнений, передает РИА Новости.
Ранее российский боец в зоне специальной военной операции остался жив благодаря иконе: вражеская пуля попала ему в грудь, пробив военный билет, но остановившись в считаных миллиметрах от сердца.
Многие бойцы ВС РФ смогли обмануть смерть сразу после таинства крещения. Об этом в понедельник, 20 января, рассказал священник группировки войск «Днепр» иерей Сергий Мищенко.