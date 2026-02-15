Петербургские хирурги спасли более 140 детей с редким пороком сердца

25-летний Иван Михайлов попал в НИИ Джанелидзе с инфарктом. У него врождённый порок сердца, за жизнь сделали три операции, был инсульт и эпилепсия. Врачи обнаружили миокардиальные мостики в сосудах. Пациент готов к дальнейшим исследованиям и операции — он мечтает стать актёром и понимает — для этого нужно сначала выучить роль здорового человека.