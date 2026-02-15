Петербургские хирурги спасли более 140 детей с редким пороком сердца

На 32-й неделе беременности медики сделали операцию плоду Феликсу из-за угрозы гидронефроза. Мать тоже находилась в опасности из-за нарушений функции печени. Врачи прокололи почку плода под УЗИ-контролем — моча начала выходить в околоплодные воды. Через два месяца мальчик родился здоровым, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».
В больнице имени Семашко спасли беременную Ольгу с перекрутом придатков на 20-й неделе. Такая патология при беременности встречается реже чем в 1% случаев. Хирургам пришлось удалить поражённые ткани, но плод не пострадал. Женщина уже дома и ждёт родов.
25-летний Иван Михайлов попал в НИИ Джанелидзе с инфарктом. У него врождённый порок сердца, за жизнь сделали три операции, был инсульт и эпилепсия. Врачи обнаружили миокардиальные мостики в сосудах. Пациент готов к дальнейшим исследованиям и операции — он мечтает стать актёром и понимает — для этого нужно сначала выучить роль здорового человека.
Ранее петербургские врачи спасли наездницу, на которую упал 350-килограммовый конь. Животное скинуло девушку и рухнула на неё, раздробив таз и отсоединив его от позвоночника. Спустя год спортсменка вернулась в седло.
