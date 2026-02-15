Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские хирурги спасли более 140 детей с редким пороком сердца

Хирурги Детской городской больницы № 1 в Петербурге провели более 140 операций по устранению аномалии Эбштейна — редкого врождённого порока сердца. Врачам приходится заново «пересобирать» орган, делая операции на открытом сердце. Это самый высокий показатель в России.

На 32-й неделе беременности медики сделали операцию плоду Феликсу из-за угрозы гидронефроза. Мать тоже находилась в опасности из-за нарушений функции печени. Врачи прокололи почку плода под УЗИ-контролем — моча начала выходить в околоплодные воды. Через два месяца мальчик родился здоровым, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

В больнице имени Семашко спасли беременную Ольгу с перекрутом придатков на 20-й неделе. Такая патология при беременности встречается реже чем в 1% случаев. Хирургам пришлось удалить поражённые ткани, но плод не пострадал. Женщина уже дома и ждёт родов.

25-летний Иван Михайлов попал в НИИ Джанелидзе с инфарктом. У него врождённый порок сердца, за жизнь сделали три операции, был инсульт и эпилепсия. Врачи обнаружили миокардиальные мостики в сосудах. Пациент готов к дальнейшим исследованиям и операции — он мечтает стать актёром и понимает — для этого нужно сначала выучить роль здорового человека.

Ранее петербургские врачи спасли наездницу, на которую упал 350-килограммовый конь. Животное скинуло девушку и рухнула на неё, раздробив таз и отсоединив его от позвоночника. Спустя год спортсменка вернулась в седло.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.