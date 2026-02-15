Ричмонд
Уфимцев предупредили о сходе наледи и снега с крыш

Администрация Уфы обратилась с предупреждением.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за нестабильной погоды возрос риск схода снежных глыб и наледи с крыш. С предупреждением обратилась администрация столицы Башкирии.

Жителей города попросили обходить места, где есть следы упавшего снега и ледяных осколков, а также не игнорировать ленточные ограждения, и не приближаться к крышам.

В муниципалитете напомнили, что очисткой крыш занимаются управляющие компании. При обнаружении наледи нужно обращаться в диспетчерскую жилищной организации.

