Уфимцев предупредили о сходе наледи и снега с крыш

В Уфе из-за нестабильной погоды возрос риск схода снежных глыб и наледи с крыш. С предупреждением обратилась администрация столицы Башкирии.
Жителей города попросили обходить места, где есть следы упавшего снега и ледяных осколков, а также не игнорировать ленточные ограждения, и не приближаться к крышам.
В муниципалитете напомнили, что очисткой крыш занимаются управляющие компании. При обнаружении наледи нужно обращаться в диспетчерскую жилищной организации.
