Следующие через Ростовскую область поезда массово задерживаются в пути 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля произошла массовая задержка поездов, следующих через Ростовскую область. Об этом сообщает в своем телеграм-канале СКДЖ.
По сведениям транспортной компании, задержка в пути составляет от 30 минут до семи часов. Она вызвана приостановкой движения по Крымскому мосту.
Всего отстают от графика 15 составов, включая одиннадцать, идущих через донской регион. Речь идет о пассажирских поездах, следующих из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь (в прямом и обратном направлениях).
— В настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов, — говорится в сообщении СКЖД.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.