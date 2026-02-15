В Екатеринбурге бесплатно показали древнейшую деревянную скульптуру

Шигирский идол обнаружен 5 февраля 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфянника. Этот артефакт из крупных обломков несколько тысячелетий пролежал в болоте. Впервые он был представлен посетителям музея лишь в 2003 году. Собранная фигура имеет высоту в 2, 8 метра.