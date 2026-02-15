В Екатеринбурге бесплатно показали древнейшую деревянную скульптуру

14 февраля в Екатеринбурге Музей истории и археологии Урала провел бесплатные экскурсии по экспозиции «Шигирская кладовая». Мероприятия состоялись в честь Дня Шигирского идола — самого крупного и древнейшего артефакта, найденного в окрестностях Кировграда. Возраст скульптуры превышает 11 тысяч лет.
Полный зал участников собрался на лекции историка Сергея Кокшарова. Она была посвящена персонажам Шигирского идола, а также искусству каменного века на Урале.
Посетителям устраивали мастер-классы, на которых они делали шлифованные подвески. Затем забирали их с собой в качестве сувениров.
Шигирский идол обнаружен 5 февраля 1890 года на Втором Курьинском прииске Шигирского торфянника. Этот артефакт из крупных обломков несколько тысячелетий пролежал в болоте. Впервые он был представлен посетителям музея лишь в 2003 году. Собранная фигура имеет высоту в 2, 8 метра.
Скульптура уже становилась символом 300-летия уральской столицы.