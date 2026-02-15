Ричмонд
Лукашенко назвал образец для нынешних белорусских военных

Лукашенко сказал, кого можно считать образцом для сегодняшних защитников Отчизны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил воинов-интернационалистов, ветеранов войны в Афганистане с Днем памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что около 30 тысяч белорусов воевали в Афганистане, проявляя мужество и стойкость, честно и самоотверженно выполняли интернациональный долг, участвуя в ожесточенных и изнурительных боях.

По словам Александра Лукашенко, воины-афганцы являются образцом для нынешнего поколения защитников Отчизны, вносят значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Президент пожелал ветеранам афганской войны здоровья и благополучия под мирным небом Беларуси. Кстати, сейчас в стране проживают более 21 тысячи воинов- «афганцев».

На днях Александр Лукашенко дал оценку стрельбе белорусских военных: «Будем считать, что так себе» (здесь подробности).

А еще глава государства пообещал усложнить жизнь одному из белорусских министров.

Мы писали, что «Пул Первого» опроверг планы блокировки и контроля мессенджеров в Беларуси.

