Лукашенко назвал образец для нынешних белорусских военных

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил воинов-интернационалистов, ветеранов войны в Афганистане с Днем памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства отметил, что около 30 тысяч белорусов воевали в Афганистане, проявляя мужество и стойкость, честно и самоотверженно выполняли интернациональный долг, участвуя в ожесточенных и изнурительных боях.
По словам Александра Лукашенко, воины-афганцы являются образцом для нынешнего поколения защитников Отчизны, вносят значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Президент пожелал ветеранам афганской войны здоровья и благополучия под мирным небом Беларуси. Кстати, сейчас в стране проживают более 21 тысячи воинов- «афганцев».
